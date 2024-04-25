Путин призвал поблагодарить жителей Донбасса за героизм

Президент России Владимир Путин призвал поблагодарить жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей за их героизм. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства высказался об этом во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Мы, в свою очередь, все должны поблагодарить жителей Донбасса и Новороссии за их мужество, долготерпение и героизм», — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что Россия решит все вопросы обеспечения безопасности в новых регионах. По его словам, вопрос безопасности стоит во всех в субъектах, вошедших в состав страны в 2022 году. «Мы все свои задачи решим. Мы решим эти вопросы безопасности, а планы, о которых мы сейчас говорим, должны строиться с перспективой», — сказал он.