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17:21, 25 апреля 2024Экономика

Путин заявил о бессмысленности производства всех товаров в России

Президент Путин: мы не собираемся абсолютно все производить в России

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Россия должна нарастить объемы выпуска товаров на собственной технологической базе. О такой задаче в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия не собирается производить абсолютно все внутри страны. Это «бессмысленно и не нужно», заявил президент. В то же время он отметил важность создания собственных решений, сервисов и программ, которые должны применяться в критически важных технологиях и направлениях.

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