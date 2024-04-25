Путин заявил о бессмысленности производства всех товаров в России

Президент Путин: мы не собираемся абсолютно все производить в России

Россия должна нарастить объемы выпуска товаров на собственной технологической базе. О такой задаче в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия не собирается производить абсолютно все внутри страны. Это «бессмысленно и не нужно», заявил президент. В то же время он отметил важность создания собственных решений, сервисов и программ, которые должны применяться в критически важных технологиях и направлениях.

Ранее Путин заверил, что в России не идет речь о пересмотре итогов приватизации. Он объяснил, что изъятие бизнеса производится только в случаях, когда недобросовестные действия или бездействие новых собственников компаний наносят ущерб национальным интересам и безопасности.