Путин заявил о невозможности дозвониться до главы «Магнитки» после победы в КХЛ

Путин не смог дозвониться до Рашникова, чтобы поздравить с победой «Металлурга»

Президент России Владимир Путин рассказал, что не смог связаться с президентом магнитогорского «Металлурга» Виктором Рашниковым, чтобы поздравить с победой клуба в Кубке Гагарина. Об этом сообщают РИА Новости.

«Виктор Филиппович, поздравляю вас с победой "Магнитки". Вчера хотел вам позвонить, но вы были так заняты, никак было с вами не связаться, отмечали командой победу», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

24 апреля «Металлург» в гостях оказался сильнее ярославского «Локомотива» со счетом 2:1. «Магнитка» всухую выиграла финальную серию до четырех побед.

Магнитогорский клуб третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина. По этому показателю он сравнялся с московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом».