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00:30, 25 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о сборе материалов по делу замминистра обороны Иванова

«Ъ»: основой уголовного дела Иванова стали материалы из администрации президента
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Пресс-служба Басманного суда / ТАСС

В основу уголовного дела арестованного замминистра обороны Тимура Иванова легли материалы из контрольного управления главы государства, подразделения администрации президента России. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источники.

По данным собеседника газеты, следователь управления по особо важным делам вынес постановление об уголовном деле на основании рапорта из контрольного управления президента и рапорта из ФСБ. Это произошло 23 апреля. В этот же день Иванова задержали в своем кабинете вместе с бизнесменом Сергеем Бородиным.

Тимуру Иванову предъявили обвинение по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ, его поместили в СИЗО.

Вечером 24 апреля ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что глава Минобороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил от должности арестованного замминистра. При этом официального заявления Министерства обороны на данный момент не поступало.

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      Сергей Грехов
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