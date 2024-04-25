Россиянам назвали топовые направления для выгодного отдыха в мае

«Известия»: Каир назван топовым направлением для выгодного отдыха в мае

Египетская столица Каир названа топовым направлением для выгодного отдыха россиян в мае. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сервис планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, в Каире можно сэкономить на жилье до 41 процента — номер в трехзвездочном отеле там обойдется в 1,5 тысячи рублей в сутки. Также в списке значатся Батуми (2 тысячи рублей в сутки), Гавана (3,5 тысячи рублей), Шарм-эш-Шейх (2 тысячи рублей).

В мае цены на жилье в Гонконге и Шардже упали почти на треть по сравнению с апрелем (до 3,5 тысячи рублей в сутки). На четверть дешевле обойдется гостиница в Киото (5 тысяч рублей), Будапеште (3,2 тысячи рублей), Бишкеке (2,4 тысячи рублей), Сиде (3,5 тысячи рублей).

Ранее российских туристов предупредили о значительном росте цен на авиабилеты летом. Так, стоимость перелетов за границу вырастет в среднем в три раза.

