«Роскосмос»: российские космонавты дораскроют радиолокатор снаружи МКС

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб в ходе первой в 2024 году внекорабельной деятельности дораскроют малогабаритный радиолокатор эксперимента «Напор-миниРСА» снаружи многоцелевого модуля «Наука» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Также космонавты установят научную аппаратуру на поверхности малого исследовательского модуля Поиск — «Кварц-М» для изучения и контроля космической коррозии на МКС и «ТКК-КМ» для изучения полимерных композиционных материалов с эффектом памяти формы. При наличии времени экипаж демонтирует один из двух контейнеров оборудования «Биориск-МСН», изучающего влияние условий космического пространства на состояние систем «микроорганизмы-субстрат», и в рамках эксперимента «Тест» возьмет мазки с внешней поверхности модуля «Наука».

Открытие выходного люка модуля «Поиск» запланировано на сегодня, 25 апреля, в 17:55 по московскому времени. В открытом космосе космонавты должны провести 6 часов 36 минут.

Ракета-носитель «Союз 2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-24» стартовала к МКС 15 сентября. На борту корабля находились космонавты Кононенко и Чуб, а также астронавт Лорел О’Хара. Стыковка «Союз МС-24» с МКС состоялась в тот же день.