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08:19, 25 апреля 2024Мир

СБ ООН не принял поправку России к резолюции о неразмещении оружия в космосе

РФ наложила вето на резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе. В этой связи члены совета не смогли ее принять.

В Москве остались недовольным тем, что в текст не внесли поправку, которая предусматривает запрет в космосе не только ядерного, но и вообще любого оружия, и пообещала собственный вариант резолюции.

За поправку проголосовали семь государств-членов СБ ООН.

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