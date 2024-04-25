СБ ООН не принял поправку России к резолюции о неразмещении оружия в космосе

РФ наложила вето на резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе. В этой связи члены совета не смогли ее принять.

В Москве остались недовольным тем, что в текст не внесли поправку, которая предусматривает запрет в космосе не только ядерного, но и вообще любого оружия, и пообещала собственный вариант резолюции.

За поправку проголосовали семь государств-членов СБ ООН.