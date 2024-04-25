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17:05, 25 апреля 2024Россия

Школьница сломала позвоночник в Музее обороны Москвы

РЕН ТВ: восьмилетняя школьница сломала позвоночник в Музее обороны Москвы

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Восьмилетняя школьница сломала позвоночник на экскурсии в Музее обороны Москвы. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, все произошло днем 24 апреля. Девочка пришла в музей с мамой и одноклассницей. Источник РЕН ТВ отметил, что дети подошли к статуе воина и потянули ее за руки. В результате конструкция рухнула на одну из школьниц.

Ребенка доставили в больницу с переломом двух поясничных позвонков и ушибом пальца. По факту случившегося организована проверка.

Ранее сообщалось, что девятилетняя школьница упала в люк во время хоррор-квеста в торговом центре «Ривьера» на Автозаводской улице на юге Москвы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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