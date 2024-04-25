Школьница сломала позвоночник в Музее обороны Москвы
РЕН ТВ: восьмилетняя школьница сломала позвоночник в Музее обороны Москвы
Восьмилетняя школьница сломала позвоночник на экскурсии в Музее обороны Москвы. Об этом стало известно РЕН ТВ.
По сведениям телеканала, все произошло днем 24 апреля. Девочка пришла в музей с мамой и одноклассницей. Источник РЕН ТВ отметил, что дети подошли к статуе воина и потянули ее за руки. В результате конструкция рухнула на одну из школьниц.
Ребенка доставили в больницу с переломом двух поясничных позвонков и ушибом пальца. По факту случившегося организована проверка.
Ранее сообщалось, что девятилетняя школьница упала в люк во время хоррор-квеста в торговом центре «Ривьера» на Автозаводской улице на юге Москвы.