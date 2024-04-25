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00:30, 25 апреля 2024Наука и техника

Словения присоединилась к лунной программе США

SpaceNews: Словения стала 39-й страной, присоединившийся к программе Artemis

Фото: Dynetics / Reuters

Словения стала 39-й страной, присоединившийся к американской лунной программе Artemis. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Со стороны Словении соглашение в Любляне подписал государственный секретарь министерства экономики, туризма и спорта правительства страны Матеуш Франеж.

Издание напоминает, что Словения с 2016 года является ассоциированным членом Европейского космического агентства (ЕКА), а в 2023-м подало заявку на полноправное членство. Решение по этому вопросу Совет ЕКА должен принять в 2024 году.

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SpaceNews напоминает, что за последнюю неделю к программе Artemis присоединились еще две европейские страны — Швейцария и Швеция.

Ранее глава НАСА Билл Нельсон в ходе в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США заявил, что если китайская сторона окажется на Луне раньше американской, то присвоит занятую территорию себе, что нельзя считать мирным использованием космоса.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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