Словения присоединилась к лунной программе США

SpaceNews: Словения стала 39-й страной, присоединившийся к программе Artemis

Словения стала 39-й страной, присоединившийся к американской лунной программе Artemis. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Со стороны Словении соглашение в Любляне подписал государственный секретарь министерства экономики, туризма и спорта правительства страны Матеуш Франеж.

Издание напоминает, что Словения с 2016 года является ассоциированным членом Европейского космического агентства (ЕКА), а в 2023-м подало заявку на полноправное членство. Решение по этому вопросу Совет ЕКА должен принять в 2024 году.

SpaceNews напоминает, что за последнюю неделю к программе Artemis присоединились еще две европейские страны — Швейцария и Швеция.

Ранее глава НАСА Билл Нельсон в ходе в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США заявил, что если китайская сторона окажется на Луне раньше американской, то присвоит занятую территорию себе, что нельзя считать мирным использованием космоса.