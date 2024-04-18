США захотели высадиться на Луну раньше Китая из-за опасений милитаризации

США захотели высадиться на Луну раньше Китая из-за опасений милитаризации Пекином естественного спутника Земли. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство ссылается на заявление главы НАСА Билла Нельсона, сделанное в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов. По его словам, в рамках программы Artemis американские астронавты должны совершить высадку в районе южного полюса Луны, что позволит понять, сможет ли человек существовать в столь неблагоприятных условиях для него.

Глава НАСА заметил, что аналогичные планы имеются у Китая, с которым соперничают США. «Мы считаем, что во многом их так называемая мирная космическая программа носит военный характер. И я считаю, что мы соревнуемся», — заявил администратор.

По его словам, тайконавты должны оказаться на поверхности естественного спутника Земли не ранее 2030 года. Он добавил, что если китайская сторона окажется на Луне раньше американской, то она может присвоить занятую территорию себе, что нельзя считать мирным использованием космоса. «На нас возложена задача оказаться там первыми и предпринять исследовательские усилия в мирных целях», — заявил Нельсон.

В марте издание ArsTechnica сообщило, что Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединенных Штатов предложило экономическую сторону концепции американской стратегии по освоению Луны.