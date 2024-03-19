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19:56, 19 марта 2024Наука и техника

Минобороны США рассказало о планах по освоению ресурсов Луны

ArsTechnica: в Минобороны США рассказали о планах на Луну

Фото: Neven Krcmarek / Unsplash

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединенных Штатов рассказало об экономической стороне концепции американской стратегии по освоению Луны. Об этом пишет издание ArsTechnica.

В агентстве уверены, что развить торговлю и экономику на Луне помогут шесть основных инфраструктурных шагов.

Во-первых, присутствие человека на Луне должно обеспечиваться развитой системой энергообеспечения, предполагающей, в частности, создание централизованного отопления и охлаждения жилых и производственных помещений. Во-вторых, на естественном спутнике Земли необходимо наладить системный поиск полезных ресурсов, в частности, при помощи орбитальных космических аппаратов. В-третьих, на Луне возможен запуск производства кремниевых пластин, которые предлагается использовать в суперкомпьютерах.

В-четвертых, на естественном спутнике Земли можно использовать микроорганизмы для производства продуктов питания, фармацевтических препаратов, добычи полезных ископаемых и возведения зданий. В-пятых, необходимы технологии для добычи ресурсов в слабой гравитации. И, в-шестых, на Луне необходима система навигации.

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Ранее издание SpaceNews сообщило, что Китай обозначил позицию по использованию ресурсов Луны. Согласно заявлению китайской делегации в ООН, использование лунных ресурсов должно происходить в рамках Договора о космосе, заключенного в 1967 году.

В декабре прошлого года издание сообщило, что в Палате представителей признали важность ресурсов Луны для будущего США. По мнению участвовавших в дискуссии экспертов, Соединенные Штаты рискуют отстать от Китая в добыче космических ресурсов.

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      Иван Потапов
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