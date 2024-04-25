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18:35, 25 апреля 2024Интернет и СМИ

Несколько латвийских изданий выступили против запрета рекламы на русском языке

Несколько СМИ Латвии выступили против идеи запретить рекламу на русском языке

Фото: Oliver Berg / dpa / Globallookpress.com

Некоторые латвийские СМИ выступили против идеи запретить рекламу на русском языке на радио. Об этом сообщает Rus.lsm.lv.

Так, коммерческий директор Radio SWH Филип Рубенис счел, что такая мера ударит по бизнесу. «Будет меньше доходов, меньше возможностей вкладывать в развитие содержания, в развитие людей, в развитие информации, которую мы готовим. Если у нас будет меньше доходов (а мы уверены, что именно так и будет, если запретят русскоязычную рекламу на радиостанциях), как нам жить?» — заявил он.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации радиоорганизаций Ингемар Вектерис, в свою очередь, заверил, что рекламодателям в Латвии нужна реклама на русском языке. «Легко все снести, но тогда вопрос, за счет чего отчего они [СМИ] будут работать и где брать деньги?» — добавил Вектерис.

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      Маргарита Щигарева
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