Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:41, 25 апреля 2024Из жизни

Собака родила щенка зеленого цвета

Newsweek: в США собака родила щенка зеленого цвета из-за биливердина в плаценте

Фото: David Izquierdo / Unsplash

В США собака родила щенка с шерстью зеленого цвета. Об этом сообщает Newsweek.

Щенок породы золотистый ретривер родился в штате Флорида в доме у заводчиков собак. Они признались, что за 17 лет работы с золотистыми ретриверами никогда не сталкивались с ярким зеленым окрасом у щенков при рождении. Как рассказала заводчица, это явление возникает из-за содержащегося в плаценте биливердина — зеленого желчного пигмента. Он окрашивает шерсть новорожденных щенков в зеленый цвет. Как правило, оттенок исчезает через несколько недель, когда шерсть собак отрастает, и не представляет опасности для их здоровья.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Необычного щенка назвали Шэмрок (четырехлистник). Сейчас ей шесть недель, и ее шерсть практически полностью приобрела нормальный цвет. Шэмрок полна энергии и активно растет, несмотря на то, что при рождении была меньше братьев и сестер. Ей уже нашли новый дом. «Скоро она отправится в новую семью. Хозяева уже очень ее любят», — рассказала журналистам заводчица.

Ранее сообщалось, что в Австралии сорока по имени Молли воссоединилась с лучшим другом-псом. Хозяйка собаки нашла Молли на дороге, когда та была еще птенцом.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не уверен, что все будут счастливы». Зеленский описал исход конфликта на Украине

      На бывших главу МИД Украины и спикера Рады возложили вину за обстрелы Донбасса

      В Белоруссии заявили о риске эскалации из-за соседних стран

      В США указали на признаки паники в действиях ВСУ на авдеевском направлении

      Росфинмониторинг выявил причастность граждан разных стран к теракту в «Крокусе»

      Стали известны подробности финансирования устроивших теракт в «Крокусе»

      В России собрались перенести строительство судов на несколько лет

      В Совфеде заявили о нежелании возрождать тоталитаризм в России

      Собака родила щенка зеленого цвета

      Пользователям гаджетов из Европы предложили альтернативу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше