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18:15, 16 апреля 2024Из жизни

Разлученная с лучшим другом-псом сорока вернулась домой

В Австралии разлученная с лучшим другом сорока вернулась домой

Фото: @Peggyandmolly

В Австралии сорока по имени Молли воссоединилась с лучшим другом-псом. Об этом сообщает The Guardian.

Пара из штата Квинсленд с 2021 года вела аккаунт в соцсетях, в котором выкладывала фото и видео со стаффордширским терьером Пегги и сорокой Молли. В роликах сорока и собака играли и гуляли вместе, явно наслаждаясь обществом друг друга. Число поклонников необычных лучших друзей постоянно росло. Хозяева героев аккаунта Джульет Уэллс и Рис Мортенсен никогда не планировали заводить сороку. Уэллс нашла Молли на дороге, когда та была еще птенцом.

На аккаунт Молли и Пегги наткнулась зоозащитница Кэт Коукс, которая занимается спасением незаконно одомашненных животных. Коукс подала несколько жалоб в Департамент по охране окружающей среды, и 1 марта его представители забрали Молли, поскольку у Уэллс не было разрешения на содержание птицы. Когда женщина рассказала о произошедшем подписчикам, они начали кампанию в поддержку пары. В ситуацию вмешался премьер-министр Квинсленда Стивен Майлз и лично попросил выдать паре лицензию на содержание Молли. В итоге разлученная с Пегги сорока вернулась домой.

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Однако теперь Уэллс и Мортенсен не могут монетизировать медиаконтент с участием Молли и использовать изображение сороки в коммерческих целях. Только в этом случае они смогут сохранить лицензию на ее содержание. Департамент по охране окружающей среды также потребовал, чтобы пара начала размещать образовательный контент, который продемонстрировал бы подписчикам, как правильно заботиться о диких животных, по какой-то причине оказавшихся вне своей среды обитания.

Ранее незаконно поселивший у себя 340-килограммового аллигатора мужчина из США рассказал о его добром нраве и попытках вернуть питомца. Американец в течение нескольких десятилетий ухаживал за аллигатором и разрешал другим людям, в том числе детям, купаться с ним в бассейне. В марте 2024 года власти штата узнали, что Кавалларо подвергает людей опасности, и решили изъять у него рептилию.

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      Антонина Черташ
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