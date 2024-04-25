Созданы действующие как живые искусственные клетки

Nature Chemistry: созданы синтетические клетки, действующие как живые

Ученые Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле создали искусственные клетки, которые выглядят и действуют как живые клетки организма. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Chemistry.

Молекулярные биологи создали клетки с функциональным скелетом без использования природных белков. Для этого они использовали новую программируемую технологию пептид-ДНК, которая задействует короткие аминокислотные цепочки и генетический материал для строительства цитоскелета, позволяющего искусственным клеткам менять форму и реагировать на окружающую среду.

Возможность программировать ДНК таким образом, чтобы она выполняла структурные функции, означает, что ученые могут создавать клетки, выполняющие определенные функции, и настраивать их реакцию на внешние стрессоры. Применение синтетических клеток можно персонализировать, добавляя различные пептиды или конструкции ДНК.

По словам авторов, новая биотехнология может интегрироваться с другими методами создания искусственных клеток, и все они имеют потенциальное применение в таких областях, как биотехнологий и медицина.