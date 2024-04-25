Армянский военный подорвался на мине при делимитации границы

Армянский военный подорвался на мине при делимитации границы с Азербайджаном

Военнослужащий Армении подорвался на мине во время разминирования участка на границе с Азербайджаном при проведении делимитации. Об этом заявил оппозиционный депутат Гарник Даниелян, передает ТАСС.

«Там военный подорвался на мине [во время разминирования]», — сообщил Даниелян, находясь близ села Киранц Тавушской области, где проходит делимитация.

В Министерстве обороны Армении подтвердили информацию об инциденте и указали, что жизни военного ничего не угрожает. Место инцидента не уточнили.

Ранее стало известно, что на границе Армении и Азербайджана в Тавушской области был установлен первый пограничный столб в рамках делимитации границы.