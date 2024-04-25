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16:17, 25 апреля 2024Наука и техника

В соседней галактике обнаружили мегамагнитную звезду

Nature: в соседней галактике обнаружили мегамагнитную звезду

Фото: ESA

Международная группа астрономов обнаружила извержение мегамагнитной звезды в соседней галактике. Открытие было опубликовано в журнале Nature.

Наблюдения провели с помощью рентгеновского космического телескопа XMM-Newton Европейского космического агентства и космической обсерватории ЕКА INTEGRAL. Был замечен всплеск гамма-лучей, исходящий из соседней галактики M82, а через несколько часов — послесвечение от взрыва.

Ученые пришли к выводу, что всплеск был внегалактической вспышкой магнетара — молодой нейтронной звезды с исключительно сильным магнитным полем. Программное обеспечение IBAS (Integral Burst Alert System) автоматически определило местоположение галактики M82, находящейся на расстоянии 12 миллионов световых лет от Земли.

Вспышка, обнаруженная ЕКА INTEGRAL, является первым твердым подтверждением вспышки магнетара за пределами Млечного Пути. M82 — яркая галактика, в которой происходит звездообразование и рождаются массивные звезды.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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