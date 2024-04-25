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11:40, 25 апреля 2024Мир

В России отреагировали на тайную передачу Украине ракет ATACMS

Депутат Новиков: тайная передача Украине ракет ATACMS не была секретом для РФ

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

Информация о том, что США тайно передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты ATACMS, не была секретом для российских специалистов, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на соответствующее сообщение.

«То, что сейчас стало предметом публичности в этой части, не было секретом для российских экспертов. Даже не располагая какой-то конфиденциальной информацией, аналитики в сфере международных отношений, в сфере изучения военно-промышленных комплексов не раз публично высказывали предположения, что сложилась уже целая система работы по поддержке украинского режима, которая включает в себя поставки тех или иных видов вооружений», — сообщил Новиков.

По словам парламентария, легализация поставок происходит уже после отправки военной помощи.

«[Осуществляется] подтверждение целесообразности и необходимости реализовать такие задачи на уровне парламентов стран и подготовка общественного мнения к тому, что это сделать нужно, важно и правильно. В результате, когда принимается и оглашается публичное решение, выясняется, что на самом деле это всего лишь приведение ситуации к фактической. То есть все уже состоялось, и предпринимаются шаги для того, чтобы всех оповестить», — объяснил он.

Это лишний раз показывает, что все механизмы западной демократии давно мало что значат. В этом смысле тем более смешными выглядят попытки учить Россию, Китай и любую другую страну тому, как нужно соблюдать демократию и как вести себя на международной арене

Дмитрий Новиковпервый зампред комитета Госдумы по международным делам
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24 апреля стало известно, что США тайно поставили Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений.

23 апреля США подготовили Украине пакет помощи в один миллиард долларов на фоне утверждения законопроекта о помощи Киеву в Сенате Конгресса. В него включены поставка транспортных средств, боеприпасов для ракетных комплексов Stinger, а также снаряды для системы HIMARS.

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