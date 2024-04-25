Телефон бортпроводника оплавил пол в российском самолете

«Авиаторщина»: телефон бортпроводника оплавил пол самолета «Уральских авиалиний»

Телефон бортпроводника оплавил пол в самолете российской авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел 23 апреля на рейсе из Хабаровска в Екатеринбург. На борту находились 145 пассажиров и 6 членов экипажа.

По данным издания, незадолго до посадки у мобильного телефона одного из бортпроводников начал вздуваться аккумулятор. Его положили на пол, после чего покрытие оплавилось.

Гаджет оперативно переместили в контейнер и залили водой. Уточняется, что при этом возгорания и задымления в салоне не было. Через полчаса воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Кольцово.

Ранее на рейсе авиакомпании United Airlines началась паника из-за того, что у одного из пассажиров задымился смартфон. Стюардесса помогла решить проблему и положила его в огнестойкую сумку.

