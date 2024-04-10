Смартфон пассажира самолета треснул и задымился во время полета

Daily Mail: у пассажира United Airlines задымился смартфон во время полета

На рейсе авиакомпании United Airlines началась паника из-за того, что у одного из пассажиров задымился смартфон. Подробностями поделилось издание Daily Mail.

Самолет следовал из Сан-Франциско в лондонский аэропорт Хитроу в марте. Во время полета телефон участника рейса упал между сиденьем и подлокотником. В этот момент пассажир вернул спинку кресла в вертикальное положение, из-за чего гаджет треснул и из него повалил дым.

Отмечается, что стюардесса смогла положить телефон в огнестойкую термозащитную сумку. Полет решили не прерывать, и борт благополучно приземлился в Лондоне.

Ранее самолет Edelweiss Air экстренно сменил курс из-за дыма в салоне. Через полчаса полета на борту раздался громкий хлопок, после чего салон наполнил густой дым и запах гари.