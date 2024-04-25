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22:28, 25 апреля 2024Спорт

ЦСКА и «Спартак» впервые за 21 год не забили мячей в дерби

Перенесенный матч 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» закончился ничьей

Фото: Stupnikov Alexander / Global Look Press

ЦСКА и «Спартак» впервые за 21 год не забили мячей в дерби. Перенесенный матч 21-го тура на домашнем поле армейцев закончился нулевой ничьей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 25-й минуте мяч попал в руку нападающему ЦСКА Федору Чалову, он находился в своей штрафной площади. Главный судья Василий Казарцев не стал назначать пенальти, видеоассистенты не звали его для просмотра повтора.

Команды набрали по одному очку. ЦСКА занимает седьмую строчку в таблице, как и туром ранее, «Спартак» поднялся с шестой на пятую позицию.

Ранее экс-игрок «Спартака» Георгий Тигиев рассказал о трате нескольких миллионов рублей за полтора дня. «Я решил собраться с друзьями, отметить чемпионство. Мы встретились в 10 утра. Дома были в 10 вечера следующего дня. За все время сменили пять-шесть заведений», — сказал Тигиев.

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      Илья Костин
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