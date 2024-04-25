Spiegel: депутат бундестага Койтер обвинил немецкие власти в некомпетентности

Власти ФРГ являются некомпетентными, так как не желают проверять прошлое мигрантов при получении немецкого гражданства. Об этом заявил депутат бундестага в Германии Штефан Кройтер, сообщает газета Spiegel.

Таким образом он прокомментировал арест сотрудника партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Цзянь Г., который обвиняется в шпионаже в пользу Китая.

«Вы действительно проверяете, кого здесь натурализуете?» — обратился политик к немецким властям.

Авторы материала добавляют, что Цзянь Г. был помощником главного претендента АдГ Максимилиана Кра на выборах в Европейский парламент (ЕП). Его конкурент Петр Быстронь занимает второе место в списке кандидатов. Оба в течение нескольких недель сталкивались с обвинениями в том, что они якобы участвовали в пророссийских пропагандистских каналах и принимали деньги за это. Оба политика обвинения отвергают.

Ранее депутат Кра заявил, что власти ФРГ хотят отвлечь внимание от своих провалов делами о шпионаже. По его словам, правящая коалиция Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) хочет нанести ущерб АдГ из страха перед оппозицией.