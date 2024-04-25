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17:42, 25 апреля 2024Мир

Дела о шпионаже в ФРГ связали с желанием властей отвлечь внимание от провалов

Депутат Кра: власти ФРГ хотят отвлечь внимание от провалов делами о шпионаже
Максимилиан Кра

Максимилиан Кра. Фото: DPA / Globallookpress.com

Власти ФРГ хотят отвлечь внимание от своих провалов делами о шпионаже. В этом немецкое правительство обвинил депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиан Кра, сообщает Тagesspiegel.

«Они просто хотят отвлечься от своего политического провала», — сказал он.

По его словам, правящая коалиция Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) хочет нанести ущерб АдГ из страха перед оппозицией.

23 апреля полиция Дрездена задержала помощника евродепутата Кра 43-летнего Цзянь Го по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Лидеры АдГ Тино Хрупалла и Алиса Вайдель провели беседу с депутатом, пытаясь отговорить его от участия в предстоящих выборах в Европарламент.

Кра отказался выйти из предвыборной гонки, однако пообещал, что он уволит помощника, который фигурирует в шпионском скандале, и не будет присутствовать на открытии предвыборной кампании своей партии

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      Семен Александров
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