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11:37, 25 апреля 2024Россия

В Госдуме показали «составленный хохлом» атлас расселения украинцев

Депутат ГД Матвеев показал атлас с населенным украинцами российским Приазовьем

Изображение: Госиздат

В Госдуме показали атлас расселения украинцев по территории СССР, изданный в 1941 году. Ее опубликовал в Telegram депутат Михаил Матвеев, который остался недоволен увиденным.

На карте к местам расселения украинцев отнесены территории современного российского Приазовья и иные территории. Так, в «украинский» цвет окрашен Краснодар.

«Явно хохол составлял», — заявил Матвеев, имея в виду национальность автора атласа. При этом Крым на карте окрашен в красный цвет, соответствующий месту проживания русских.

В начале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России. По его словам, документ станет «возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего». В МИД России заявили, что Киев стремится «прибрать к рукам» российские земли, и подчеркнули нереализуемость планов Зеленского.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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