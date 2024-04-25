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18:34, 25 апреля 2024Силовые структуры

В Херсонской области задержали сторонника запрещенного «Правого сектора»

В Херсонской области задержали члена запрещенного в России «Правого сектора»

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Херсонской области задержали 39-летнего жителя села Отрадовка за участие в деятельности экстремистской организации. Об этом в четверг, 25 апреля, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, задержанный с июня 2020 года принимал участие в «Правом секторе» (организация признана в России экстремистской и запрещена). В период с июня по ноябрь 2020 года фигурант проходил обучение в указанной организации для подготовки к участию в боевых действиях против интересов России. Мужчина выполнял различные функции по обеспечению деятельности движения.

10 апреля в Санкт-Петербурге суд привлек к административной ответственности украинца, который в вестибюле одной из станций метро выкрикивал националистические лозунги и пропагандировал запрещенные в России экстремистские организации.

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      Владимир Седов
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