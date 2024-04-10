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16:00, 10 апреля 2024Силовые структуры

Российский суд оштрафовал украинца за пропаганду экстремистской организации

В Петербурге суд арестовал украинца за пропаганду экстремистской организации

Фото: Алексей Душутин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд привлек к административной ответственности украинца, который в вестибюле одной из станций метро выкрикивал националистические лозунги и пропагандировал запрещенные в России экстремистские организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Мужчину арестовали на 15 суток, а также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Его осудили по статьям 20.3 КоАП РФ («Пропаганда нацистской или экстремистской атрибутики и символики») и 20.3.3 («Дискредитация использования Вооруженных сил России»). Вину украинец признал и объяснил свои действия алкоголем и шокирующими новостями от родственников.

По версии следствия, днем 7 апреля в вестибюле станции метро «Проспект Ветеранов» мужчина пропагандировал организации УНА-УНСО и «Первый сектор» (признаны в России экстремистскими и запрещены), а также выкрикивая лозунги, которые дискредитировали цели и задачи Российской армии в специальной военной операции.

Ранее в Санкт-Петербурге суд оштрафовал доцента Университета путей сообщения (ПГУПС) Дмитрия Буракова на 30 тысяч рублей за дискредитацию Российской армии.

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