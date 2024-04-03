Доцента петербургского университета с аватаркой с флагом Украины оштрафовали

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал доцента Буракова за дискредитацию армии

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал доцента Университета путей сообщения (ПГУПС) Дмитрия Буракова на 30 тысяч рублей за дискредитацию Российской армии. Об этом сообщает РБК.

Буракова признали виновным по административной статье 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России») КоАП РФ. По версии следствия, 5 марта доцент добавил на свою страницу во «ВКонтакте» информацию, дискредитирующую российские войска.

Буракова задержали ранее 3 апреля в аудитории. Он заявлял, что не знает, с чем связан интерес полиции, однако на его аватарке в социальной сети «ВКонтакте» несколько лет стоял флаг Украины. Позже преподаватель поменял фото.