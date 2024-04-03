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08:18, 3 апреля 2024Россия

Доцента петербургского университета с аватаркой с флагом Украины задержали

Доцента ПГУПС Буракова с аватаркой с флагом Украины в соцсетях задержали

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Санкт-Петербурге задержали доцента Университета путей сообщения (ПГУПС) Дмитрия Буракова — на его странице в социальной сети была опубликована украинская символика. О задержании он рассказал «Фонтанке».

«Я не знаю, из-за чего меня конкретно задержали. Обвинения мне пока не предъявлены, протокол никакой не составлен. С 16:40 [2 апреля] нахожусь в отделении полиции №2», — сказал он.

Бураков подтвердил, что на его странице в социальной сети во «ВКонтакте» опубликован снимок с символикой Украины. 1 марта 2014 года на его странице появилась фотография, на которой изображен трезубец на фоне украинского флага.

Ранее, в мае 2023 года, в Москве полиция задержала мужчину, наклеившего на бампер своей машины скотч в цветах флага Украины. По словам 39-летнего владельца авто, таким образом он пытался скрыть вмятину на бампере, а флаг Украины получился случайно.

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      Анастасия Шейкина
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