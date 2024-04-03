Доцента петербургского университета с аватаркой с флагом Украины задержали

Доцента ПГУПС Буракова с аватаркой с флагом Украины в соцсетях задержали

В Санкт-Петербурге задержали доцента Университета путей сообщения (ПГУПС) Дмитрия Буракова — на его странице в социальной сети была опубликована украинская символика. О задержании он рассказал «Фонтанке».

«Я не знаю, из-за чего меня конкретно задержали. Обвинения мне пока не предъявлены, протокол никакой не составлен. С 16:40 [2 апреля] нахожусь в отделении полиции №2», — сказал он.

Бураков подтвердил, что на его странице в социальной сети во «ВКонтакте» опубликован снимок с символикой Украины. 1 марта 2014 года на его странице появилась фотография, на которой изображен трезубец на фоне украинского флага.

Ранее, в мае 2023 года, в Москве полиция задержала мужчину, наклеившего на бампер своей машины скотч в цветах флага Украины. По словам 39-летнего владельца авто, таким образом он пытался скрыть вмятину на бампере, а флаг Украины получился случайно.

