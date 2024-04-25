В Кремле подвели итоги встречи Путина и представителей бизнеса

Песков: Путин и представители бизнеса довольны закрытой встречей

Президент России Владимир Путин и представители бизнеса довольны итогами прошедшей после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) закрытой встречи. Об этом сообщает ТАСС

«Много было тем, конкретный предмет разговора», — охарактеризовал представитель Кремля ход встречи. На вопрос, была ли встреча продуктивной, Песков дал положительный ответ.

Кроме того, он сообщил, что диалог власти и бизнеса в России продолжается, есть план мероприятий на май — июнь этого года.

Ранее в четверг, 25 апреля, Путин выступил на съезде РСПП, после чего в закрытом режиме провел встречу с представителями бизнеса. Во время выступления президент, в частности, выразил надежду, что ключевая ставка Банка России, скорее всего, будет снижаться, исходя из объективных тенденций