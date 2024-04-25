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19:21, 25 апреля 2024Экономика

В Lada собрались внедрить беспилотные системы

В «АвтоВАЗ» заявили о работе над внедрением в Lada беспилотных систем

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

«АвтоВАЗ» собирается внедрить беспилотные системы в Lada и рассматривает возможность расширения их использования в машинах, где они «имеют экономическую окупаемость, эффективность». Об этом заявил президент компании Максим Соколов, которого цитирует РИА Новости.

По словам главы российского автогиганта, такие проекты «коррелируются с планами создания автомобилей более высоких классов: C, D, может быть, даже выше», в которых элементы этих систем будут применяться в большем объеме. Все это предусмотрено в соответствии со стратегией развития «АвтоВАЗа» до 2030 года.

В ноябре прошлого года еще один российский автопроизводитель — ПАО «КамАЗ»показал прототип своего нового беспилотного самосвала под названием «Атлант 49 Робокоп», необычное имя которого объясняли дизайном кабины, которая, помимо глухих панелей с отверстиями для камер на месте лобового стекла, оснащена множеством пилонов.

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      Дмитрий Воронин
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