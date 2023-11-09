Россиянам показали новый беспилотный самосвал «КамАЗ»

Появились фотографии беспилотного самосвала «Робокоп» от «КамАЗа»

В интернете появились фотографии нового беспилотного самосвала ПАО «КамАЗ» под названием «Атлант 49 Робокоп». Первым внешний вид автомобиля россиянам показал Telegram-канал «Еду в Татарстан».

В подписи к публикации самосвал назвали «вершиной инженерной мысли». На снимках видно, что транспортное средство выкрашено в серый и красный цвета, при этом на нем имеются полоски желтого цвета. Внешним видом самосвал действительно напоминает робота. Представители пресс-службы компании пообещали в скором времени выпустить обзор техники.

Стоимость машины остается неизвестной. В пресс-службе «КамАЗа» рассказали «Аргументам и фактам», что беспилотный самосвал отправится в научно-технологический центр для доработки, после чего его передадут заказчику в Кемерово, чтобы провести испытания на угольном разрезе. Примерные сроки запуска авто в серийное производство, добавили в компании, станут известны, когда «Робокоп» покажет свою эффективность в реальных условиях.

Ранее в ноябре в России назвали дату полной локализации грузовиков «КамАЗа».