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17:43, 25 апреля 2024Бывший СССР

В Литве рассказали о планах отправлять военнообязанных украинцев домой

Глава МО Касчюнас: Литва планирует отправлять военнообязанных украинцев домой
СюжетМинобороны:

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Литва планирует отправлять военнообязанных украинцев на родину по примеру Польши. Об этом рассказал министр обороны страны Лауринас Касчюнас, передает РИА Новости.

По мнению главы Минобороны, подобная позиция Варшавы по возвращению домой граждан Украины призывного возраста является правильной.

Касчюнас предположил, что Вильнюс сможет сделать аналогичные шаги путем ограничения социальных и миграционных возможностей украинцев.

Ранее о планах отправлять украинцев на родину заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине», — заявил министр.

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      Валентин Карант
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