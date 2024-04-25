В Пентагоне назвали задачи американских военных на Украине

Пентагон: американские военные на Украине не занимаются подготовкой ВСУ

Американские военные на Украине не занимаются подготовкой бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Пентагон Патрик Райдер, запись его брифинга опубликована на YouTube.

«На Украине у нас имеется незначительное присутствие в офисе оборонного сотрудничества посольства», — поведал Райдер. По его словам, в задачи специалистов входят вопросы логистики и надзора за поставками оружия.

Кроме того, решения об увеличении числа советников на Украине пока нет, добавил представитель Пентагона.