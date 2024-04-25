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22:10, 25 апреля 2024Мир

В Пентагоне высказались об отправке военных советников на Украину

Пентагон: военные советники США не будут вести боевые действия на Украине

Фото: Al Drago / Reuters

Американские военные советники не будут вести боевые действия на Украине. Об этом заявили в Пентагоне, передает ТАСС.

В ведомстве утверждают, что их присутствие вблизи линии фронта не планируется. Там также уточнили, что решение об отправке дополнительных советников пока не принято.

О возможной отправке нескольких военных советников США в посольство в Киеве стало известно ранее. Пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер сообщил, что Вашингтон рассматривает такую возможность.

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      Марина Совина
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