В Пентагоне высказались об отправке военных советников на Украину

Пентагон: военные советники США не будут вести боевые действия на Украине

Американские военные советники не будут вести боевые действия на Украине. Об этом заявили в Пентагоне, передает ТАСС.

В ведомстве утверждают, что их присутствие вблизи линии фронта не планируется. Там также уточнили, что решение об отправке дополнительных советников пока не принято.

О возможной отправке нескольких военных советников США в посольство в Киеве стало известно ранее. Пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер сообщил, что Вашингтон рассматривает такую возможность.