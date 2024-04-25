В Польше решили напугать Россию конфликтом с НАТО

Глава МИД Польши Сикорский: не НАТО должна бояться войны с Россией, а наоборот

Президент России Владимир Путин должен бояться войны с НАТО, так как она закончится поражением России. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Politico.

«Не мы, Запад, должны бояться военного конфликта с Путиным, а наоборот. Об этом стоит напомнить, но не для того, чтобы усилить чувство угрозы у россиян, поскольку НАТО — это оборонительный пакт, а чтобы показать, что нападение России на любого из членов альянса закончится ее неизбежным поражением», — отметил глава МИД.

Сикорский добавил, что «единственная надежда Путина — это отсутствие у нас желания» начинать военный конфликт.

Свое мнение министр обосновал тем, что военный потенциал России «меркнет по сравнению с западным», так как НАТО имеет в три раза больше военнослужащих и в четыре раза больше кораблей.

Ранее в Министерстве иностранных дел сообщили, что ядерное оружие США в Польше будет считаться Россией легитимной целью для удара в случае конфликта с НАТО.