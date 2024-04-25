МИД России назвал американское ядерное оружие в Польше целью для поражения

Захарова: американское ядерное оружие в Польше пополнит список целей для удара

Американское ядерное оружие, которое может быть размещено в Польше, будет считаться Россией легитимной целью для удара в случае конфликта с НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Нетрудно предположить, что в случае появления американского ядерного оружия на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО», — заявила Захарова.

Она добавила, что власти Польши давно не скрывают «свои амбиции в плане того, как бы покрепче прильнуть к размещенному в Европе ядерному оружию США», и что подобные намерения польское руководство связывает со своей «враждебной по отношению к России политикой».

По словам официального представителя МИД, на фоне заявлений Польши создается «впечатление, что Варшава маниакально добивается того, чтобы привлечь еще больше внимания военных планировщиков в российском Генштабе».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков допустил, что Россия может ударить по ядерным объектам НАТО при их появлении в Польше.