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08:20, 25 апреля 2024Мир

В России допустили удары по ядерным объектам НАТО в Польше

Рябков: Россия ударит по ядерным объектам НАТО при их появлении в Польше
СюжетРоссия и НАТО:
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Sputnik / Reuters

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ядерные объекты стран НАТО при их постоянном размещении на территории Польши станут военной целью для Москвы. Его слова приводит ТАСС.

Рябков подчеркнул, что расширение практики совместных ядерных миссий НАТО обладает дестабилизирующим и угрожающим характером. Приближение подобных объектов к российским границам также создает опасность для страны.

«Я уже не говорю о постоянном размещении — о чем тоже горячие головы в Варшаве заговаривают. Поэтому все те политики, которые сейчас по собственным причинам упоенно обсуждают в Польше и за ее пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а уж соответствующие объекты точно станут целью», — допустил он.

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Дискуссию о размещении ядерных объектов НАТО в Польше дипломат посчитал развивающейся историей. Он подчеркнул, что Москва не просто наблюдает за ней, но и отрабатывает тему в своем внутреннем дискурсе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов по размещению ядерного оружия в Польше. В свою очередь президент страны Анджей Дуда заявил о готовности Польши разместить на своей территории ядерное оружие США.

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      Марина Совина
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