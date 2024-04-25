В Раде предложили проживающим за рубежом украинцам отказаться от гражданства
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая предложила не желающим возвращаться на родину украинцам отказаться от гражданства и остаться жить за рубежом. Таким образом она отреагировала в эфире YouTube-канала «Тема с Мосейчук» на массовое недовольство граждан Украины решением властей временно остановить оказание консульских услуг в заграничных учреждениях.
«Если вы не чувствуете себя украинцем, то сдавайте паспорт и идите себе», — высказалась парламентарий. Безуглая добавила, что руководство Украины не обязывает граждан возвращаться, оно только просит их обновить информацию о местонахождении.
Ранее политолог Константин Бондаренко предположил, что граждане Украины призывного возраста, проживающие за рубежом и лишенные возможности получать консульские услуги, будут массово подавать в суды на государство.