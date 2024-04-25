В Раде предложили проживающим за рубежом украинцам отказаться от гражданства

Депутат Безуглая предложила не желающим возвращаться на Украину сдать паспорта

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая предложила не желающим возвращаться на родину украинцам отказаться от гражданства и остаться жить за рубежом. Таким образом она отреагировала в эфире YouTube-канала «Тема с Мосейчук» на массовое недовольство граждан Украины решением властей временно остановить оказание консульских услуг в заграничных учреждениях.

«Если вы не чувствуете себя украинцем, то сдавайте паспорт и идите себе», — высказалась парламентарий. Безуглая добавила, что руководство Украины не обязывает граждан возвращаться, оно только просит их обновить информацию о местонахождении.

Ранее политолог Константин Бондаренко предположил, что граждане Украины призывного возраста, проживающие за рубежом и лишенные возможности получать консульские услуги, будут массово подавать в суды на государство.