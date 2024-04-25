В России создали уникальный препарат для защиты растений от вредителей

Крымские ученые создали препарат для защиты растений от вредителей на основе ДНК

Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ) создали уникальный препарат для защиты растений от вредителей. Об этом сообщает телеканал «Вести Крым».

Руководитель лаборатории клеточных технологий Владимир Оберемок рассказал, что средство разработано на основе ДНК. По его словам, оно способно уничтожать насекомых-вредителей с минимальным риском для природы и здоровья человека, поскольку не будет накапливаться в определенных культурах.

Оберемок добавил, что препарат обладает низким углеродным следом, высокой избирательностью действия и способностью к биодеградации. «Обязательно красивая идея должна быть подтверждена экспериментом», — отметил собеседник телеканала.

Ранее стало известно, что российские ученые из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) смогли разработать менее токсичные вещества с высокой противораковой активностью.