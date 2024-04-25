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13:13, 25 апреля 2024Россия

В России заявили о долгой борьбе генерала ГРУ с арестованным замглавы Минобороны

Марков: генерал ГРУ Алексеев долго боролся с арестованным замглавы МО Ивановым
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Алексей Ерешко / РИА Новости

Первый заместитель начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России генерал Владимир Алексеев вел долгую борьбу с арестованным замглавы Минобороны Тимуром Ивановым. Об этом российский политолог Сергей Марков заявил в своем Telegrаm-канале.

«Давайте поздравим с 63 днем рождения генерала Владимира Алексеева (...) Говорят, именно он долгое время боролся с Тимуром Ивановым и именно собранные им факты сыграли решающую роль в аресте, который вызвал всеобщее ликование», — написал Марков.

«Царьград», комментируя слухи об участии Алексеева в сборе информации на Иванова, заметил, что утверждать однозначно на этот счет тяжело, так как генерал был очень закрытым человеком. Возможно, как и многие, он пытался бороться с коррупцией в оборонном ведомстве, добавляет издание. При этом авторы материала отмечают, что решающий пакет данных на арестованного замглавы Минобороны пришел к следователям вовсе не из военных структур, а от гражданских лиц.

Иванова задержали вечером 23 апреля на рабочем месте. Следствие считает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минбороны.

Иванов не признал свою вину. Его адвокат Денис Балуев утверждает, что факт передачи взятки и какого-либо финансового вознаграждения Иванову отсутствует в его уголовном деле.

Суд Москвы арестовал имущество, активы и счета Иванова, а также материальные ценности, зарегистрированные на его жен и детей.

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