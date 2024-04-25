В Совбезе рассказали о рисках нелегальной миграции

Патрушев назвал нелегальную миграцию источником гуманитарных рисков и терактов

Нелегальную миграцию можно считать источником гуманитарных рисков и террористических атак. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Росиии Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.

По его словам, нелегальная миграция тесно связана не только с угрозами терактов, но и с организованной преступностью, торговлей людьми, оружием и запрещенными веществами. К такому выводы пришли участники XII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, отметил Патрушев.

Во время этого мероприятия эксперты подчеркнули важность создания эффективной системы контроля за мигрантами, оптимизации их депортации и унификации миграционного законодательства, рассказал секретарь Совета безопасности.

Ранее востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов сообщил, что вербовщики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) используют проблему миграции из Средней Азии для создания раскола в российском обществе.