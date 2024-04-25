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17:38, 25 апреля 2024Путешествия

В Совфеде прокомментировали идею запретить россиянам путешествовать по миру

Матвиенко: власти РФ не собираются запрещать россиянам ездить по миру

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Власти РФ не собираются закрывать границы страны и запрещать россиянам ездить по миру. Идею об ограничении возможности путешествий за пределы государства прокомментировала спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.

Собеседница агентства подчеркнула, что Россия — открытая страна и что у ее жителей есть право на поездки по миру. «Вот когда они ездят по миру, когда они видят, они возвращаются домой и говорят: а у нас все-таки лучше», — добавила Матвиенко.

Кроме того, спикер Совфеда уверила, что уехавшим соотечественникам не будет запрещен въезд в Россию. «Мы ждем своих домой», — заявила она.

В беседе с агентством Матвиенко призвала создавать условия для возвращения части уехавших россиян. По ее словам, необходимо помочь гражданам РФ, которые покинули страну по разным причинам, но из-за рубежа не выступали против своей родины.

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      Алина Черненко
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