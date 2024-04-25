Матвиенко призвала создавать условия для возвращения части уехавших россиян

Матвиенко: нужно создавать условия для возвращения части уехавших россиян

Нужно создавать условия для того, чтобы в Россию возвращалась часть тех, кто уехал из страны. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.

По ее словам, нужно помочь вернуться тем россиянам, которые уехали по разным причинам, но из-за рубежа не выступали против России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что тех граждан, которые уехали из России и встали на позицию врага, обратно не ждут. До этого он предполагал, что уехавшие после начала СВО россияне будут возвращаться домой.

Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что никто не закрывал дорогу тем, кто уехал из России после начала СВО. Он также описал ситуацию с «возвращенцами» в Россию словами «движуха пошла». Глава государства заявил о важности чувства сопричастности граждан к происходящим в стране изменениям.