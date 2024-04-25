Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:06, 25 апреля 2024Россия

Матвиенко призвала создавать условия для возвращения части уехавших россиян

Матвиенко: нужно создавать условия для возвращения части уехавших россиян

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Нужно создавать условия для того, чтобы в Россию возвращалась часть тех, кто уехал из страны. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.

По ее словам, нужно помочь вернуться тем россиянам, которые уехали по разным причинам, но из-за рубежа не выступали против России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что тех граждан, которые уехали из России и встали на позицию врага, обратно не ждут. До этого он предполагал, что уехавшие после начала СВО россияне будут возвращаться домой.

Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что никто не закрывал дорогу тем, кто уехал из России после начала СВО. Он также описал ситуацию с «возвращенцами» в Россию словами «движуха пошла». Глава государства заявил о важности чувства сопричастности граждан к происходящим в стране изменениям.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Кого должна успокоить такая ложь?» Посол Антонов усомнился в обещаниях Киева не применять ATACMS по России

      В Черкасской области Украины сообщили о повреждении критической инфраструктуры

      В Севастополе приостановили движение морского транспорта

      В Роскачестве рассказали о новом способе кражи денег у россиян

      Еще один воюющий за Россию доброволец рассказал об угрозе депортации

      США обвинили Китай в отсутствии нейтралитета и помощи России на Украине

      Матвиенко призвала создавать условия для возвращения части уехавших россиян

      В России начнут спасать угольную отрасль

      Минтруд заявил о гендерном равенстве в сфере труда в России

      На фото из 1950-х нашли прообраз популярного мема

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше