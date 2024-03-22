«Их здесь не будут ждать». В Кремле высказались об уехавших и вставших на позицию врага россиянах

Песков: в России не ждут обратно уехавших из страны, занявших позицию врага

Тех граждан, которые уехали из России и встали на позицию врага, обратно не ждут. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил про высказывание президента России Владимира Путина об уехавших гражданах.

Среди несогласных есть те, кто остается вместе со своей Родиной. А есть те, кто стал врагом. Буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это другие. Их здесь не будут ждать, это точно Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Ранее в Кремле прогнозировали возвращение уехавших граждан

В сентябре прошлого года Песков выразил мнение, что россияне, которые уехали из страны после начала специальной военной операции (СВО), будут возвращаться.

По мере того, как наш растущий рынок будет становиться все привлекательнее на фоне негативных экономических тенденций во многих странах, куда эти люди уехали, эти люди будут приезжать сюда Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

По его мнению, Россия, несмотря на недружественные действия Запада, продолжает развиваться и демонстрирует хорошие показатели.

Ситуацию с уехавшими из страны россиянами комментировал Путин

В сентябре 2023 года президент страны Владимир Путин ответил на вопрос об уехавших из страны гражданах.

Никто не закрывал [дорогу в страну уехавшим россиянам]. Они же сами поехали. Мы не можем [запретить возвращаться]. Дело в том, что в соответствии с российским законом гражданин России может жить где хочет, но никто не может его лишить гражданства и запретить въезд в Российскую Федерацию Владимир Путин президент России

Глава государства также отметил, что тенденция с «возвращенцами» хорошая и четко прослеживается. Он заявил о важности чувства сопричастности граждан к происходящим в стране изменениям. «Мне очень приятно, что (...) движуха пошла и Россия сосредотачивается», — пояснил президент.

Покинувших Россию разделили на три группы

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров разделил покинувших Россию после начала СВО на три группы.

К первой группе он отнес тех, кто уехали в марте или апреле 2022 года из-за паники и страха после начавшихся боевых действий, ко второй — тех, кто уехал из России после объявления частичной мобилизации. В третью группу Федоров включил россиян, которые покинули страну, так как работали на иностранную компанию и переехали жить в другое государство вслед за работодателем. В основном так сделали IT-специалисты, считает он.