Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:21, 22 марта 2024Россия

«Их здесь не будут ждать». В Кремле высказались об уехавших и вставших на позицию врага россиянах

Песков: в России не ждут обратно уехавших из страны, занявших позицию врага
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Тех граждан, которые уехали из России и встали на позицию врага, обратно не ждут. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил про высказывание президента России Владимира Путина об уехавших гражданах.

Среди несогласных есть те, кто остается вместе со своей Родиной. А есть те, кто стал врагом. Буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это другие. Их здесь не будут ждать, это точно

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Ранее в Кремле прогнозировали возвращение уехавших граждан

В сентябре прошлого года Песков выразил мнение, что россияне, которые уехали из страны после начала специальной военной операции (СВО), будут возвращаться.

По мере того, как наш растущий рынок будет становиться все привлекательнее на фоне негативных экономических тенденций во многих странах, куда эти люди уехали, эти люди будут приезжать сюда

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

По его мнению, Россия, несмотря на недружественные действия Запада, продолжает развиваться и демонстрирует хорошие показатели.

Материалы по теме:
«Кривая счастья женщин с возрастом идет вниз, а мужчин — вверх» Почему россиянки часто бывают несчастны? Объясняет ученый
«Кривая счастья женщин с возрастом идет вниз, а мужчин — вверх»Почему россиянки часто бывают несчастны? Объясняет ученый
8 марта 2024
В России завершились выборы президента. Как прошло голосование, что происходило на участках и на границе с Украиной?
В России завершились выборы президента.Как прошло голосование, что происходило на участках и на границе с Украиной?
17 марта 2024
«Он помог остановить развал страны» ЕГЭ ждет большая реформа. Как скандальный экзамен изменил Россию?
«Он помог остановить развал страны»ЕГЭ ждет большая реформа. Как скандальный экзамен изменил Россию?
21 марта 2024

Ситуацию с уехавшими из страны россиянами комментировал Путин

В сентябре 2023 года президент страны Владимир Путин ответил на вопрос об уехавших из страны гражданах.

Никто не закрывал [дорогу в страну уехавшим россиянам]. Они же сами поехали. Мы не можем [запретить возвращаться]. Дело в том, что в соответствии с российским законом гражданин России может жить где хочет, но никто не может его лишить гражданства и запретить въезд в Российскую Федерацию

Владимир Путинпрезидент России

Глава государства также отметил, что тенденция с «возвращенцами» хорошая и четко прослеживается. Он заявил о важности чувства сопричастности граждан к происходящим в стране изменениям. «Мне очень приятно, что (...) движуха пошла и Россия сосредотачивается», — пояснил президент.

Материалы по теме:
Россиян массово перестали выпускать из страны из-за ошибок в загранпаспортах. Их разворачивают прямо в аэропорту
Россиян массово перестали выпускать из страны из-за ошибок в загранпаспортах.Их разворачивают прямо в аэропорту
21 февраля 2024
«Даже не думал, что так разочаруюсь» Россияне недовольны поездками в Европу. Что их так расстраивает?
«Даже не думал, что так разочаруюсь»Россияне недовольны поездками в Европу. Что их так расстраивает?
1 марта 2024
Две страны Европы впервые начнут выдавать россиянам шенгенские визы. Что об этом нужно знать туристам?
Две страны Европы впервые начнут выдавать россиянам шенгенские визы.Что об этом нужно знать туристам?
20 марта 2024

Покинувших Россию разделили на три группы

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров разделил покинувших Россию после начала СВО на три группы.

К первой группе он отнес тех, кто уехали в марте или апреле 2022 года из-за паники и страха после начавшихся боевых действий, ко второй — тех, кто уехал из России после объявления частичной мобилизации. В третью группу Федоров включил россиян, которые покинули страну, так как работали на иностранную компанию и переехали жить в другое государство вслед за работодателем. В основном так сделали IT-специалисты, считает он.

Узнай, на что имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Их здесь не будут ждать». В Кремле высказались об уехавших и вставших на позицию врага россиянах

      Оценено влияние порнографии на потенцию

      СКР завершил следствие по делу Блиновских

      В РФС оценили влияние ситуации с осужденным Промесом на российский футбол

      Элитные подразделения ВСУ обвинили Зеленского в грядущей катастрофе

      Россияне бросились скупать один вид стройматериалов

      Минобороны заявило об ударе авиабомбами по опорному пункту ВСУ

      Прокуратура обжаловала административный арест Кологривого

      Российская подлодка «Волхов» запустила ракету «Калибр» в Японском море

      В США заявили о неспособности Украины обеспечить себя снарядами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше