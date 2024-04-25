США начали передачу Украине вооружений из нового пакета помощи
Пентагон: США уже передают Украине вооружения из нового пакета помощи
Соединенные Штаты уже начали процесс передачи Украине вооружений из нового пакета помощи. Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.
В американском военном ведомстве отметили, что часть вооружений прибудет в течение нескольких дней. «Если не раньше», — заявил Райдер.
Ранее президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом США законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи. В рамках этого проекта Киев получит около 61 миллиарда долларов в виде поставок боеприпасов, ракет, бронетехники и транспорта, а также стрелкового вооружения.