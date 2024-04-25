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16:42, 25 апреля 2024Бывший СССР

Жители Харькова скептически прокомментировали поставку помощи от США

Daily Beast: в Харькове считают, что новая помощь США не поможет Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Жители Харькова скептически прокомментировали поставку новой помощи от США и заявили, что она не поможет Украине и лишь затянет конфликт. Их слова передает Daily Beast.

Олег родом из Салтовки, части Харькова, заявил, что помощь от США не доедет до передовой, потому как «в стране слишком много коррупции», а военные действия просто продолжатся.

Один из собеседников издания, строитель Владимир из Харькова заявил, что все переданные средства достанутся политикам: «Только для политиков, для их карманов. Они покупают дома, квартиры, а у нас есть друзья, которые воюют». По его словам, деньги, выделенные Германией на строительство поврежденной котельной в городе, так и не дошли до работников и многие из них остались без зарплаты.

«Это не значит, что Украина выиграет войну, она [помощь] достанется правительству. Будет больше разрушений, погибнет больше людей. Мы должны сесть за стол переговоров, прежде чем вся инфраструктура [Украины] будет разрушена», — заключил строитель.

Другая жительница Харькова Анна, имеющая, по ее собственным словам, пророссийские взгляды, верит в победу России и заявила изданию, что правительство Украины является «кучкой воров, которые воровали и будут воровать».

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что за два года из города уехали около 40 процентов жителей.

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      Валентин Карант
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