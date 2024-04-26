Арестованный за шпионаж член АдГ хотел устроиться в разведку

Spiegel: арестованный за шпионаж Цзянь Г. хотел устроиться в немецкую разведку

Арестованный по подозрению в шпионаже в пользу Китая член «Альтернативы для Германии» (АдГ) Цзянь Г. хотел устроиться в Немецкую разведывательную службу (БНД). Об этом сообщает газета Spiegel.

«Цзянь Г. предложил себя в качестве источника немецким органам безопасности еще в 2007 году. Однако БНД и Саксонское управление по защите конституции сомневались в авторитете и благонадежности этого человека и поэтому не стали с ним сотрудничать», — сказано в материале издания.

Как отмечают авторы материала, сотрудник партии вновь попытался начать сотрудничество с БНД, однако разведывательное сообщество вновь не проявило к нему интереса.

23 апреля полиция Дрездена задержала помощника депутата Европейского парламента Максимилиана Кра Цзянь Г. по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Сам евродепутат отказался сниматься с выборов, несмотря на скандал.