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14:53, 26 апреля 2024Мир

Арестованный за шпионаж член АдГ хотел устроиться в разведку

Spiegel: арестованный за шпионаж Цзянь Г. хотел устроиться в немецкую разведку

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Арестованный по подозрению в шпионаже в пользу Китая член «Альтернативы для Германии» (АдГ) Цзянь Г. хотел устроиться в Немецкую разведывательную службу (БНД). Об этом сообщает газета Spiegel.

«Цзянь Г. предложил себя в качестве источника немецким органам безопасности еще в 2007 году. Однако БНД и Саксонское управление по защите конституции сомневались в авторитете и благонадежности этого человека и поэтому не стали с ним сотрудничать», — сказано в материале издания.

Как отмечают авторы материала, сотрудник партии вновь попытался начать сотрудничество с БНД, однако разведывательное сообщество вновь не проявило к нему интереса.

23 апреля полиция Дрездена задержала помощника депутата Европейского парламента Максимилиана Кра Цзянь Г. по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Сам евродепутат отказался сниматься с выборов, несмотря на скандал.

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      Максим Габриелян
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