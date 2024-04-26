74-летняя женщина отправила деньги мошенникам и отправилась грабить банк

USA Today: в США 74-летняя женщина стала жертвой мошенников и ограбила банк

В США арестовали пожилую жительницу штата Огайо, которая ограбила кооперативный банк, угрожая сотрудникам оружием. Об этом сообщает USA Today.

19 апреля 74-летняя Энн Майерс из города Гамильтон явилась в отделение банка, наставила на кассиров пистолет и потребовала отдать ей деньги. Получив желаемое, женщина скрылась на автомобиле без номеров. Во время ограбления Майерс была в маске, однако полиция быстро установила ее личность. Когда правоохранители явились домой к американке, она сразу же сдалась и признала вину. Ранее Майерс не имела проблем с законом. Ее родные рассказали, что незадолго до ограбления, она попалась на удочку мошенников в интернете и отправила им деньги.

«Из-за этого некоторые могут рассматривать ее в качестве жертвы. К сожалению, она решила превратить в жертв нескольких других людей в банке. Она пошла на ограбление с применением огнестрельного оружия, чтобы исправить свою ситуацию», — заявил в письме в редакцию USA Today представитель полиции Брэндон Маккроски.

Маккроски назвал ситуацию, в которую попала Майерс, «очень досадной и печальной». Тем не менее он отметил, что пожилая женщина нашла время, чтобы спланировать ограбление. В частности, она сняла с машины номера и попыталась стереть приметную наклейку с бампера. Кроме того, за некоторое время до преступления она говорила с родственниками об ограблении банка, однако они не восприняли ее интерес к этой теме всерьез.

Женщина находится в тюрьме. Ее не выпустят на свободу до первого заседания суда.

Ранее в США арестовали 73-летнего мужчину, который ограбил банк в Нью-Йорке. Мужчину арестовывали за ограбление в 1994 году, однако с тех пор он вел законопослушный образ жизни и регулярно посещал церковь.

