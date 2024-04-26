В водах крупнейшего порта Латинской Америки обнаружили кокаин

FAPESP: воды залива Сантус оказались загрязнены кокаином

В водах залива Сантус близ города Сан-Паулу обнаружена высокая концентрация кокаина. Результаты исследования местного исследовательского фонда (FAPESP) приводит EurekAlert!.

По оценкам бразильских ученых, наркотик стал полноправным загрязнителем залива. Кокаин найден не только в пробах воды, но также в морских отложениях и организмах по всему побережью. Анализы показали, что, попадая в залив, вещество отравляет бурые мидии, мангровые устрицы и угрей, нарушая эндокринную систему животных, замедляя созревание яиц и регуляцию половых гормонов.

Согласно экспертизе, кокаина в местных водах не меньше, чем кофеина. При этом последний содержится в традиционном бразильском напитке, чае, безалкогольных напитках и ряде медпрепаратов. Такой объем кокаина в бразильском заливе для ученых стал неожиданностью.

Геохимические исследования отложений эстуариев показал, что кокаин накапливался в устье Сантуса с 30-х годов прошлого века. Это объясняется расположением в заливе крупнейшего порта Латинской Америки, что превратило регион в один из основных маршрутов наркотрафика. В последние десятилетия, однако, концентрация наркотика в Сантусе резко возросла. Причиной этому, по версии ученых, стал традиционный карнавал. Фестиваль ежегодно привлекает в Бразилию массу туристов.

Ранее стало известно о губительном влиянии наркомафии на экологию Амазонии. В последние годы в связи с разросшейся деятельностью наркокартелей увеличилась незаконная вырубка лесов, добыча полезных ископаемых и браконьерство. Кроме того, противостояние криминальных группировок рискует превратить регион в зону боевых действий.