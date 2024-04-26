Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:58, 26 апреля 2024Экономика

В водах крупнейшего порта Латинской Америки обнаружили кокаин

FAPESP: воды залива Сантус оказались загрязнены кокаином

Фото: Vangelis Medina / Wikimedia

В водах залива Сантус близ города Сан-Паулу обнаружена высокая концентрация кокаина. Результаты исследования местного исследовательского фонда (FAPESP) приводит EurekAlert!.

По оценкам бразильских ученых, наркотик стал полноправным загрязнителем залива. Кокаин найден не только в пробах воды, но также в морских отложениях и организмах по всему побережью. Анализы показали, что, попадая в залив, вещество отравляет бурые мидии, мангровые устрицы и угрей, нарушая эндокринную систему животных, замедляя созревание яиц и регуляцию половых гормонов.

Согласно экспертизе, кокаина в местных водах не меньше, чем кофеина. При этом последний содержится в традиционном бразильском напитке, чае, безалкогольных напитках и ряде медпрепаратов. Такой объем кокаина в бразильском заливе для ученых стал неожиданностью.

Материалы по теме:
Первый камень Во что превратился дом легендарного наркобарона Эскобара
Первый каменьВо что превратился дом легендарного наркобарона Эскобара
28 июля 2018
Дурное влияние. Наркотики губят не только людей, но и природу. Чем они так опасны для планеты?
Дурное влияние.Наркотики губят не только людей, но и природу. Чем они так опасны для планеты?
16 декабря 2021

Геохимические исследования отложений эстуариев показал, что кокаин накапливался в устье Сантуса с 30-х годов прошлого века. Это объясняется расположением в заливе крупнейшего порта Латинской Америки, что превратило регион в один из основных маршрутов наркотрафика. В последние десятилетия, однако, концентрация наркотика в Сантусе резко возросла. Причиной этому, по версии ученых, стал традиционный карнавал. Фестиваль ежегодно привлекает в Бразилию массу туристов.

Ранее стало известно о губительном влиянии наркомафии на экологию Амазонии. В последние годы в связи с разросшейся деятельностью наркокартелей увеличилась незаконная вырубка лесов, добыча полезных ископаемых и браконьерство. Кроме того, противостояние криминальных группировок рискует превратить регион в зону боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      У арестованного замглавы Минобороны нашли роскошную недвижимость за миллиарды рублей. Как на это отреагировали в Кремле?

      Связанного с ЧВК «Вагнер» британца обвинили в организации поджогов в Лондоне

      43-летняя звезда сериала «Счастливы вместе» раскрыла секрет стройности

      Российские студенты нашли новый способ распознавать рак легких

      Боец СВО из Москвы рассказал о поступивших его жене и ребенку угрозах

      Японская компания опубликовала сделанный вблизи снимок космического мусора

      У самолета с пассажирами на борту в полете отказал двигатель

      МЧС рассказало о ситуации в затопленной Оренбургской области

      Буланова рассказала о жизни с мужем-абьюзером

      В Литве поддержали идею разместить ядерное оружие НАТО в Польше

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше