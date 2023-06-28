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20:28, 28 июня 2023Среда обитания

Леса Амазонки пострадали из-за наркомафии

The Guardian: леса Амазонки серьезно пострадали из-за наркомафии

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Тропические леса в Бразилии серьезно пострадали из-за незаконного оборота наркотиков в бассейне Амазонки. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление национального секретаря по наркополитике Бразилии Марты Мачадо.

По словам Мачадо, в кризисе виновато правительство бывшего президента страны Жаира Болсонару, который оставил тропические леса без государственной защиты. Ослабление механизмов контроля за соблюдением экологических законов полностью открыло дорогу наркомафии, захватившей обширные территории в амазонских джунглях.

Согласно докладу ООН, деятельность наркокартелей в лесах усугубляет экологическую преступность в бассейне Амазонки. В последние годы наблюдается рост незаконной вырубки деревьев, незаконной добычи полезных ископаемых, торговли дикими животными и других преступлений, негативно влияющих на экологическую обстановку в регионе. Кроме того, противостояние двух криминальных группировок может превратить регион в зону боевых действий, на которой вооруженные боевики займут земли коренных народов.

Ранее в Бразилии решили спасать леса Амазонии необычным способом. Власти страны запустили социальную программу, в рамках которой бедным семьям будут платить за работу по сохранению и защите экосистемы.

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    Александра Качан
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